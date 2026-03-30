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Genova, ipotesi tassa sui crocieristi. Bucci: “Non è la strada giusta”

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“Qualcuno pensa di introdurre una tassa sui crocieristi. Io dico con chiarezza che non è la strada giusta: rischia di ridurre il flusso di traghetti e crociere e di spingere le compagnie verso altri porti. Sarebbe un danno per la Liguria, per il nostro sistema portuale e per tutto l’indotto che vive di questo lavoro.
Noi gli impegni con il Governo li abbiamo già rispettati. Nell’accordo del 2022 erano previste due leve: aumento dell’Irpef e tassa sui passeggeri per un totale di 25 milioni. Bene, in due anni il gettito Irpef ha superato i 50 milioni. Questo significa che il patto è stato ampiamente rispettato, senza bisogno di introdurre nuove penalizzazioni”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Come Regione Liguria siamo assolutamente contrari a questa tassa. Vogliamo far crescere il traffico, attrarre investimenti e creare lavoro, non mettere ostacoli a chi sceglie i nostri porti”, conclude Bucci.

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