Genova, ipotesi tassa sui crocieristi. Bucci: “Non è la strada giusta”

“Qualcuno pensa di introdurre una tassa sui crocieristi. Io dico con chiarezza che non è la strada giusta: rischia di ridurre il flusso di traghetti e crociere e di spingere le compagnie verso altri porti. Sarebbe un danno per la Liguria, per il nostro sistema portuale e per tutto l’indotto che vive di questo lavoro.

Noi gli impegni con il Governo li abbiamo già rispettati. Nell’accordo del 2022 erano previste due leve: aumento dell’Irpef e tassa sui passeggeri per un totale di 25 milioni. Bene, in due anni il gettito Irpef ha superato i 50 milioni. Questo significa che il patto è stato ampiamente rispettato, senza bisogno di introdurre nuove penalizzazioni”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.