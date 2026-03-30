Arenzano, tutto pronto per la 25° edizione di FlorArte

Giunta alla sua 25ª edizione, FlorArte Arenzano si conferma un appuntamento di riferimento per gli amanti dell’arte e della natura. Da oltre vent’anni, la manifestazione unisce il mondo del florovivaismo alla creatività artistica e ai valori dell’eco-sostenibilità, celebrando la bellezza dei giardini e delle piante in dialogo armonico con la cultura.

Cuore pulsante dell’evento è la Serra Monumentale, che per l’occasione si trasforma in una suggestiva galleria d’arte. Qui l’opera dell’artista dialoga con l’intervento dell’allestitore botanico, dando vita a un percorso immersivo in cui pittura, narrazione e installazioni si intrecciano con l’elemento naturale. Un viaggio visivo e sensoriale attraverso luoghi geografici lontani, reinterpretati e valorizzati da un allestimento verde che ne amplifica atmosfere ed emozioni.

Nel Parco, la Mostra Mercato Florovivaistica conta più di 50 espositori. Piante da frutto e da giardino di stagione, fiori e frutti antichi, spezie e profumi proposti da vivaisti, oltre agli stand enogastronomici, tra i quali il circuito dei Gustosi per Natura dell’Ente Parco Beigua, nonchè produttori locali ed eccellenze del territorio. Non mancherà una selezione di artigianato di qualità.

Tre giorni in cui si susseguono attività ed eventi: laboratori dedicati all’arte e ai fiori per bambini e adulti, il Flower Music Festival con cortei di musici e trampolieri, ritmi brasiliani e la banda, conferenze, il Percorso dell’Arte, la mostra fotografica presso il Centro Polivalente Gino Strada, lo spettacolo del Teatrino dell’Erba Matta ed infine degustazioni e visite guidate con l’artista.