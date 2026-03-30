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Albenga, un seminario sulla violenza giovanile e cyberbullismo

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Domani, martedì 31 marzo, il Cinema Teatro Ambra di Albenga ospiterà, nel corso della mattinata, un incontro nell’ambito del progetto “Un bit alla volta”, promosso dall’Istituto Comprensivo Albenga 2. Protagonista dell’iniziativa sarà Raffaele Capperi, che guiderà un momento di confronto e riflessione su tematiche di grande attualità e rilevanza sociale.

All’evento parteciperanno circa 30 scuole provenienti da tutta la Liguria, a testimonianza dell’attenzione crescente del mondo scolastico verso fenomeni complessi come il bullismo e il cyberbullismo, che coinvolgono sempre più da vicino le giovani generazioni.

L’incontro rappresenta un’importante occasione educativa per studenti e insegnanti, finalizzata non solo a sensibilizzare sui rischi e sulle conseguenze di comportamenti aggressivi e discriminatori, ma anche a promuovere una cultura del rispetto, dell’empatia e della responsabilità, sia nei contesti reali che negli spazi digitali.

In un’epoca in cui le relazioni tra i più giovani si sviluppano sempre più anche online, diventa fondamentale fornire strumenti concreti per riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e sopraffazione. Iniziative come “Un bit alla volta” contribuiscono a costruire una maggiore consapevolezza, favorendo il dialogo e il senso di comunità tra studenti, scuole e territorio.

Un percorso educativo che guarda al futuro, con l’obiettivo di formare cittadini più consapevoli, rispettosi e attenti agli altri.

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