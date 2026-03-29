Servizio Civile Universale, a Genova Open Day il 30 marzo

Il futuro dei giovani genovesi passa attraverso l’impegno civile e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Lunedì 30 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, la Sala Dogana di Palazzo Ducale ospiterà l’Open Day del Servizio Civile Universale, un appuntamento rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni per scoprire le svariate centinaia di opportunità disponibili sul territorio cittadino.

L’evento, organizzato dal Comune di Genova in sinergia con gli Enti del Terzo Settore accreditati, nasce con l’obiettivo di mettere in contatto diretto i potenziali volontari con i progetti attivi. All’interno dell’Amministrazione comunale sono disponibili 10 posizioni, suddivise tra le sedi del Matitone e di Palazzo Tursi, inserite in programmi di ampio respiro come “LINK: Connessioni tra persone e contesti” e “Conoscere la città: monitoraggio di ecosistemi urbani”.

«Da amministratrice, vedo nel servizio civile un percorso educativo insostituibile- dichiara Rita Bruzzone, assessora alle Politiche Educative e Pari Opportunità– È uno strumento di inclusione potente che permette a tutti i ragazzi e le ragazze, inclusi coloro che provengono da contesti con minori opportunità, di vivere un’esperienza di crescita umana e professionale dentro la nostra comunità. È una palestra di vita che trasforma la teoria della cittadinanza in pratica quotidiana».

«Credo fermamente in un Servizio Civile che sappia parlare la lingua dei ragazzi, intercettando i loro desideri e le loro ambizioni- dichiara Francesca Ghio, Consigliera delegata alle Politiche Giovanili del Comune di Genova- Questa esperienza non deve essere vista solo come un impegno burocratico, ma come un ponte che li renda davvero parte attiva della città, facilitandoli nello scoprire il proprio valore nel mondo reale. Il nostro obiettivo è che ogni posto disponibile venga coperto da giovani motivati a lasciare un segno positivo sul territorio».

Partecipare al Servizio Civile Universale garantisce un’esperienza continuativa di circa 12 mesi con un impegno settimanale di 25 ore. I volontari percepiranno un assegno mensile di oltre 500 euro, finanziato dal Governo. Oltre al valore formativo, il servizio offre vantaggi concreti per la carriera futura: l’acquisizione di competenze trasversali (soft skills) e la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

L’ingresso all’Open Day è libero e senza prenotazione. Per i gruppi organizzati è tuttavia consigliata la registrazione via WhatsApp al numero 342 1035786.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma online DOL, effettuando l’accesso tramite credenziali SPID o CIE.

serviziocivile@comune.genova.it . Per supporto nella candidatura o ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Informagiovani all’indirizzo email:

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