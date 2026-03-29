Pasqua e dintorni nei Musei di Imperia

Una settimana di eventi per adulti e famiglie nei musei di Imperia: visite esoteriche e al buio, caccia alle uova, attività e pilates

La Rete Museale, che gestisce i Musei di Imperia, celebra la Pasqua con eventi speciali dedicati a bambini, famiglie e a tutti coloro che desiderano vivere questa festività all’insegna dell’arte, del gioco e del benessere. Gli appuntamenti sono curati dagli Operatori Museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Si comincia venerdì 3 aprile alle 10:30 al M.A.C.I. – Villa Faravelli con “Storia di un incontro”, (in replica anche il giorno di Pasqua e Pasquetta alle ore 15:00), si prosegue venerdì pomeriggio alle 14:30 nella magica atmosfera del Museo del Clown con “Il libro di Pietra: Un viaggio tra i capitoli di Villa Grock”, visita animata per famiglie in occasione della Giornata dei Libri per Ragazzi. Inoltre, per tutta la settimana, da venerdì 3 a mercoledì 8, il Museo Navale si potrà esplorare in autonomia con una speciale mappa con “Viaggio in museo”.

Sabato 4 un doppio appuntamento per famiglie alla ricerca di uova! Si parte alle 11:00 al M.A.C.I. – Villa Faravelli con “A caccia di…uova d’artista”; alle 14:30 sarà invece Villa Grock ad ospitare “Sabato di Pasqua a Villa Grock: tra simboli, segni… e uova da scoprire!”

Per la domenica di Pasqua, oltre alla replica di “Storia di un incontro” al MACI, il Museo del Clown alle 11:00 e alle 15:00 propone “Alla scoperta di Villa Grock” (in replica con le stesse modalità anche martedì 7 aprile). Alle 20:00 sarà invece il Museo Navale ad aspettarvi con una affascinante proposta di visita esclusiva a museo chiuso con “Museo al buio”.

Infine, per il lunedì di Pasquetta due proposte per tutti i gusti: alle 10:00 il M.A.C.I. – Villa Faravelli vi aspetta per trascorrere una mattinata di benessere con “Arte e Pilates”; mentre il Museo del Clown propone l’approfondimento “Tra simboli e misteri: l’esoterismo di Villa Grock” alle 11:00 e alle 15:00.

Per approfondimenti si consiglia di visitare il sito dei Musei di Imperia.

INFO E PRENOTAZIONI

Villa Grock: acquisto diretto su portale Imperia Musei utilizzando i link: https://villagrock.imperiamusei.it//pasqua-e-dintorni-a-villa-grock

Museo Navale: acquisto diretto su portale Imperia Musei utilizzando i link: https://navale.imperiamusei.it//pasqua-e-dintorni-al-museo-navale

MACI- Villa Faravelli: acquisto diretto su portale Imperia Musei utilizzando i link: https://maci.imperiamusei.it//pasqua-e-dintorni-al-maci

Per ulteriori informazioni: Tel. 3404956218 oppure E-mail museiimperia@solidarietaelavoro.it

ORARI DI APERTURA DEI MUSEI

Villa Grock:

Mercoledì 1 14-17; giovedì 2 apertura straordinaria 14-17; venerdì 3, sabato 4, 10-17 orario continuato.

Pasqua orario continuato 10-17; Pasquetta e martedì 7 apertura straordinaria 10-17

orari consueti da mercoledì 8

Si ricorda che nei fine settimana e festivi è disponibile il servizio navetta da Piazza Dante a Villa Grock, dalle ore 10:00, con cadenza ogni mezz’ora circa. (costo del servizio: €1 A/R a passeggero)

Maci-Villa Faravelli:

venerdì 3 dalle 10 alle 13; Sabato 10-17

Pasqua 14-17; Pasquetta 10-17

Museo Navale e Planetario:

Venerdì 3 aprile 10-18 apertura straordinaria del Museo Navale e del Planetario (nel pomeriggio ci saranno anche due spettacoli al planetario alle 15.30 e alle 17.00)

Sabato 4 orario consueto 15-22

Pasqua 15-20, a museo chiuso dalle 20 alle 22 visita al buio su prenotazione e confermata solo con 10 prenotati

Pasquetta 6 dalle 10 alle 17 apertura straordinaria del Museo Navale.

Inoltre, si ricorda che i cittadini di Imperia e i turisti possono usufruire della “Imperia Card Cultura“, una nuova iniziativa che permette di accedere gratuitamente o con sconto a numerosi musei e attrazioni culturali della città. La card offre vantaggi esclusivi per visitare il Museo del Clown – Villa), il M.A.C.I. – Museo di Arte Contemporanea, il Museo Navale e il Planetario.

Per conoscere tipologie di card e vantaggi: https://www.imperiamusei.it/imperia-card-cultura

Informazioni sull'autore del post