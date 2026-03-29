Cultura e Spettacoli Genova

Genova si candida ai finanziamenti UNESCO per la valorizzazione del patrimonio culturale

Posted on Author Redazione Comment(0)
Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta ha approvato la presentazione delle candidature al bando Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO. Il bando finanzia piani di gestione, studi, restauri e progetti finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti.
Il Comune di Genova chiederà quindi il finanziamento per l’approfondimento e la valorizzazione del sistema degli ospitaggi e per la formazione delle giovani generazioni sulla conoscenza delle caratteristiche del sito genovese.
«Con questa candidatura vogliamo rafforzare il lavoro di tutela e valorizzazione del nostro sito UNESCO puntando in particolare su aspetti che presentano ancora ampi spazi di ricerca, come il sistema degli ospitaggi – spiega l’assessore Montanari – Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale investire nella formazione delle giovani generazioni, perché solo attraverso la conoscenza si costruisce una consapevolezza diffusa del valore del nostro patrimonio culturale. Ribadire la partecipazione a queste progettualità ministeriali rappresenta una conferma importante per guardare al futuro nell’anno del ventennale UNESCO, immaginando il sito dei Palazzi dei Rolli come un attivatore positivo di impatti sociali, culturali e di sviluppo del territorio, attraverso la promozione e la salvaguardia della sua storia».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova Sport

Calcio, Genoa: per la difesa c’è Otoa

Posted on Author Redazione

Sebastian Otoa è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore danese, nato a Roskilde il 13/05/2004, arriva a titolo definitivo dall’Aalborg con cui ha collezionato 44 presenze segnando 2 reti e fornendo 3 assist. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Economia Genova

Regione Liguria,, un milione per l’internazionalizzazione delle imprese

Posted on Author Redazione

Aprirà il 26 marzo, e sarà attivo fino ad esaurimento risorse, il nuovo bando da un milione di euro con cui Regione Liguria intende favorire l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese”. Ad annunciarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, a seguito del decreto dirigenziale del settore sviluppo strategico del tessuto produttivo […]
Cultura e Spettacoli

Successo in Norvegia per il canto lirico made in Andora

Posted on Author Redazione

Andora. Successo per il concerto tenuto a Larvik dai vincitori del concorso di canto lirico T.O.S.C.A., organizzato dall’associazione culturale andorese Amusando e dal Comune di Andora. L’esibizione si è guadagnata una recensione entusiastica sulle pagine del “Ostlandesposten”, quotidiano di Larvik dove si è tenuto il concerto pochi giorni fa. Nell’esecuzione dei brani, i cantanti erano […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *