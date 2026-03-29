Genova si candida ai finanziamenti UNESCO per la valorizzazione del patrimonio culturale

Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta ha approvato la presentazione delle candidature al bando Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO. Il bando finanzia piani di gestione, studi, restauri e progetti finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti.

Il Comune di Genova chiederà quindi il finanziamento per l’approfondimento e la valorizzazione del sistema degli ospitaggi e per la formazione delle giovani generazioni sulla conoscenza delle caratteristiche del sito genovese.

«Con questa candidatura vogliamo rafforzare il lavoro di tutela e valorizzazione del nostro sito UNESCO puntando in particolare su aspetti che presentano ancora ampi spazi di ricerca, come il sistema degli ospitaggi – spiega l’assessore Montanari – Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale investire nella formazione delle giovani generazioni, perché solo attraverso la conoscenza si costruisce una consapevolezza diffusa del valore del nostro patrimonio culturale. Ribadire la partecipazione a queste progettualità ministeriali rappresenta una conferma importante per guardare al futuro nell’anno del ventennale UNESCO, immaginando il sito dei Palazzi dei Rolli come un attivatore positivo di impatti sociali, culturali e di sviluppo del territorio, attraverso la promozione e la salvaguardia della sua storia».

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