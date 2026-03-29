Cairo Montenotte Economia

Cairo Montenotte, anche le zone industriali di Bragno e Ferrania tra i potenziali poli della logistica del Nord OVest

Posted on Author Redazione Comment(0)

Ci sono anche le aree industriali della zona di Bragno e quelle quelle dell’ex stabilimento Ferrania nella visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e della regione Liguria Marco Bucci. Presenti anche il subcommissario per le Funivie Savona–San Giuseppe di Cairo e assessore alle aree di crisi complessa di Regione Liguria Paolo Ripamonti, gli assessori di Regione Piemonte alla logistica Enrico Bussalino e ai trasporti Marco Gabusi, i presidenti delle Province di Alessandria, Cuneo e Savona, rispettivamente Luigi Benzi, Luca Robaldo e Pierangelo Olivieri; il sindaco Paolo Lambertini, e l’Unione Industriali provinciale, nella persona del Presidente Sambin.

Le aree visitate potranno essere coinvolte, in una prospettiva strategica – anche alla luce dell’iter già avviato per il sistema delle Funivie – nell’estensione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) “Porto e Retroporto di Genova”, come già avvenuto per diverse località delle province di Alessandria, Cuneo e Savona, consolidandone il ruolo di retroporto a servizio dello scalo Savona–Vado. La ZLS, istituita nel 2018, rappresenta un modello che connette porti, retroporti, interporti e aree industriali, con l’obiettivo di attrarre investimenti attraverso semplificazioni amministrative e strumenti di agevolazione, tra cui l’area franca doganale.

Si tratta, nel caso dei porti di Genova e Savona, dell’unico esempio in Italia con estensione interregionale. La Provincia di Savona, componente della Cabina di Regia, ne sostiene l’ampliamento, ritenendo strategiche le sinergie tra costa ed entroterra e con le regioni limitrofe, in particolare il Piemonte, in una visione evoluta della logistica che unisce movimentazione, stoccaggio e attività produttive. In tale contesto, lo sviluppo del sistema portuale non può prescindere da un retroporto adeguato: le aree cairesi – insieme ad altri ambiti della Valbormida – rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare l’integrazione funzionale tra porto e territorio.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Economia Genova In Primo Piano Politica

Genova, Ansaldo Energia in crisi. Assemblea davanti ai cancelli dell’azienda FIOM: “Non vi faremo chiudere”

Posted on Author Redazione

Dura presa di posizione, attraverso una nota stampa, di FIOM Ansaldo Energia sulla situazione dell’azienda: “La Direzione Aziendale ci ha comunicato che l’Ansaldo è entrata ufficialmente in una situazione di pre-fallimento, con i debiti che superano i ricavi di centinaia di milioni di euro, e che se l’azionista di maggioranza, la CdP, non ricapitalizza, l’Ansaldo […]
Attualità Cairo Montenotte

Cairo Montenotte, due progetti vedranno la luce ad inizio giugno

Posted on Author Redazione

Cairo Montenotte. In dirittura di arrivo due eventi: l’inaugurazione del Museo della Ferrania e l’intitolazione dell’impianto sportivo del Buglio ai giudici Falcone e Borsellino. Per quanro riguarda il museo, il cantiere si sta per chiudere ed il prossimo 3 giugno verrà ufficialmente inaugurato. Un altro importante progetto sarà quello dell’intitolazione dell’impianto sportivo del Buglio ai giudici Falcone e […]
Attualità Cairo Montenotte

Cairo Montenotte, Arriva “Nando soccorso”

Posted on Author Redazione

“Nando” è pronto a entrare in azione. Il Comune di Cairo Montenotte, avvalendosi della professionalità della dottoressa Silvia Schinca comandate della Polizia Locale e responsabile della Protezione civile, ha messo a punto articolato progetto per dare vita a una campagna informativa finalizzata alla diffusione all’iscrizione del servizio di “Alert System”. Come ben noto il territorio […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *