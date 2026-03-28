Economia, le piccole imprese polmone per l’occupazione del Savonese

Sono state le piccole imprese il vero polmone per l’occupazione del Savonese nel 2025. Questo il dato che emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior (realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro) relativa a quanto accaduto lo scorso anno. Su 24.690 figure professionali da assumere, ben il 77% delle richieste è giunto da aziende di ridotte dimensioni.

Nonostante una leggera flessione nella domanda complessiva – con il 69% delle aziende intenzionate ad assumere rispetto al 71% dell’anno precedente – il tessuto produttivo locale dimostra una resilienza significativa, pur dovendo fare i conti con un mercato del lavoro in costante evoluzione e una difficoltà di reperimento che, seppur in lieve calo, riguarda ancora il 46% dei profili ricercati (-1% rispetto all’anno precedente).

Il turismo e la ristorazione rimangono i pilastri occupazionali della provincia con 8.130 richieste, seguiti dai servizi alle persone, dal commercio (3.100 unità) e dalle costruzioni. Le professioni più richieste sono state esercenti e addetti alla ristorazione (7.320), addetti alle vendite (2.020), personale non qualificato nei servizi di pulizia (1.980), personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione del verde (890), operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili (830) e professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (790).

Tra le figure richieste, il 30,1% riguardava giovani fino a 29 anni, con una domanda più alta nei servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone (40%), nel commercio (34%), nelle costruzioni (31%) e nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici (30%).

Tuttavia, persiste il nodo del “mismatch”: nel 28,4% dei casi mancano proprio i candidati, mentre nel 13,6% dei casi la preparazione risulta inadeguata. Le figure più difficili da reperire includono tecnici delle attività turistiche e ricettive (96% di difficoltà), tecnici della salute (93%), operai specializzati in installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche (92%), operai specializzati nelle rifiniture e nel mantenimento delle strutture edili (88%), fonditori, saldatori e lattonieri (85%), meccanici artigianali e operatori della cura estetica (65%), oltre a professionisti qualificati nei servizi personali (53%).

Per quanto riguarda il livello di istruzione, le imprese hanno cercato 1.720 laureati, 300 figure con formazione tecnologica superiore (ITS Academy), 5.360 diplomati a indirizzo tecnico-professionale, 760 liceali e 9.530 con qualifica di formazione o diploma professionale.

Sul fronte della formazione, 3.690 aziende hanno previsto attività di aggiornamento, con il 28% dei tirocinanti ospitati poi assunti. I canali di selezione più utilizzati sono stati la conoscenza diretta del candidato, l’intermediazione di conoscenti e parenti e l’invio diretto del curriculum.

Infine, nel 2025 le imprese savonesi hanno aumentato gli investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica, nell’organizzazione e nei modelli di business, adottando strumenti per la sicurezza informatica, software gestionali evoluti, robotica e realtà aumentata, oltre a nuove regole per la sicurezza sanitaria dei lavoratori e strategie di digital marketing e analisi dei mercati, a supporto di una maggiore efficienza e competitività.

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