Ceriale, donna investita da treno: traffico ferroviario bloccato

Tragedia a Ceriale dove una donna è stata travolta da un treno questa mattina. Su posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi medici ma per la vittima non c’è stato niente da fare. Sul luogo del sinistro sono presenti anche gli agenti della Polfer per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La circolazione dei treni è sospesa tra Loano e Albenga. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi, mentre i Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivati autobus sostitutivi.

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