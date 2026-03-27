Genova, simulano incidente lanciandosi contro un taxi: due denunce

Gli agenti delle volanti hanno denunciato un 35enne e una 27enne entrambi originari della Repubblica Ceca, per tentata truffa e danneggiamento. Ieri sera, il 35enne si è gettato improvvisamente contro un taxi che transitava in via XX settembre, in un tratto privo di attraversamento pedonale, simulando un investimento stradale. La ragazza che era con lui si è avvicinata per soccorrerlo e, quando l’autista è sceso per accertarsi del suo stato di salute, l’uomo ha lamentato un dolore alla gamba per il colpo. Successivamente, dopo aver notato la dashcam nell’abitacolo del taxi che riprendeva tutto, hanno tentato di fuggire.

Gli agenti giunti sul posto hanno osservato le immagini registrate e hanno pertanto fermato i due ragazzi e li hanno portati in Questura per deferirli per truffa e danneggiamento, considerato il faro e il cofano danneggiati del taxi. La ragazza è stata denunciata anche per possesso di armi atti ad offendere poichè trovata in possesso di un coltellino.

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