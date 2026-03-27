Cronaca Genova

Genova, simulano incidente lanciandosi contro un taxi: due denunce

Posted on Author Redazione Comment(0)
Gli agenti delle volanti hanno denunciato un 35enne e una 27enne entrambi originari della Repubblica Ceca, per tentata truffa e danneggiamento. Ieri sera, il 35enne si è gettato improvvisamente contro un taxi che transitava in via XX settembre, in un tratto privo di attraversamento pedonale, simulando un investimento stradale. La ragazza che era con lui si è avvicinata per soccorrerlo e, quando l’autista è sceso per accertarsi del suo stato di salute, l’uomo ha lamentato un dolore alla gamba per il colpo. Successivamente, dopo aver notato la dashcam nell’abitacolo del taxi che riprendeva tutto, hanno tentato di fuggire.

Gli agenti giunti sul posto hanno osservato le immagini registrate e hanno pertanto fermato i due ragazzi e li hanno portati in Questura per deferirli per truffa e danneggiamento, considerato il faro e il cofano danneggiati del taxi. La ragazza è stata denunciata anche per possesso di armi atti ad offendere poichè trovata in possesso di un coltellino.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Economia Genova In Primo Piano

Liguria leader del settore crocieristico anche nel 2023

Posted on Author Redazione

La Liguria sarà leader del settore crocieristico italiano anche nel 2023: secondo le previsioni di Risposte Turismo, i porti liguri di Genova, Savona e La Spezia totalizzeranno insieme 2 milioni e 700mila passeggeri, 30mila in più rispetto al porto di Roma, superando così il Lazio che accentra tutto il traffico in un solo porto. Per […]
Cronaca

Regione, in arrivo ventuno milioni di euro per il bonus ai sanitari anti COVID

Posted on Author Redazione

E’ stato firmato tra Regione Liguria e i sindacati l’accordo per destinare i ventuno milioni per i sanitari che hanno fronteggiato il covid. “Alla costante pressione sindacale da parte di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl ha corrisposto l’impegno della Giunta per 21 milioni. Di questi 14 sono dedicati al premio straordinario. La scelta […]
Cronaca

Arenzano, abbandona su suolo pubblico migliaia di bottiglie di vetro: multato

Posted on Author Redazione

Arenzano. La Polizia Locale dopo settimane di indagini è riuscita a cogliere in flagranza un uomo che da diverso tempo scaricava bottiglie di vetro in una zona appartata sul territorio comunale. Nel corso del tempo le bottiglie abbandonate si sono accumulate a centinaia finendo per essere notate da cittadini che hanno presentato un esposto alla Municipale […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *