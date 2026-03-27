Cronaca Genova

Derubano anziana di 3 mila euro in ori con la truffa del falso Carabiniere: due arresti

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E’ di due italiani di 38 e 32 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri. La vittima è un’anziana di 84 anni alla quale i due uomini hanno sottratto ori per un valore di 3 mila euro. 

Nei giorni precedenti gli investigatori avevano monitorato i due sospettati, che si muovevano a bordo di un’auto a noleggio tra Genova e i territori limitrofi, soggiornando in un albergo del centro storico genovese senza apparente motivo legittimo. Gli uomini avevano effettuato diversi sopralluoghi in città e nelle zone circostanti. Nella mattinata di ieri i due si sono spostati ad Alessandria e poi a Castellazzo Bormida. Qui il 32enne è entrato nell’abitazione dell’anziana, qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con la scusa di dover effettuare alcuni accertamenti sui gioielli, ha convinto la donna a consegnargli un sacchetto contenente numerosi monili d’oro. Pochi secondi dopo è uscito, è risalito in macchina e i due si sono allontanati a forte velocità. Gli investigatori, già sul posto, sono immediatamente intervenuti nell’abitazione, hanno raccolto la denuncia della vittima e hanno inseguito l’auto. Alla vista della Polizia i due hanno tentato la fuga, compiendo manovre pericolose e speronando più volte l’auto di servizio. Sono stati comunque bloccati e arrestati. I fermati sono stati associati alle camere di sicurezza della Questura di Alessandria. Questa mattina si è svolto il rito per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e per entrambi ha disposto la custodia cautelare in carcere.

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