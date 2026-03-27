A10, mezzo pesante abbatte un pannello luminoso in galleria: paura tra Arenzano e Varazze

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A Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno arrestato un trentatreenne italiano, con l’accusa di resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di coltello. Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in un Hotel cittadino, dove era stata segnalata una concitata lite in una delle stanze. Immediatamente giunti […]