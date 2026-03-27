A10, mezzo pesante abbatte un pannello luminoso in galleria: paura tra Arenzano e Varazze

Un mezzo pesante ha causato il distacco di un pannello luminoso sulla A10 tra Arenzano e Varazze. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che chiuso una corsia per consentire la messa in sicurezza del tratto. Al momento si registrano 5 km di coda sul tratto.
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