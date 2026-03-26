Intenso lavoro dei vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti a causa del vento da Ponente a Levante

Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti a causa del forte vento che da questa notte soffia da Ponente a Levante. Fortunatamente non si segnalano danni o feriti. Una raffica di 114 km/h è stata registrata sul monte Pennello, a Genova. A Sori si è arrivati a 103 km/h, mentre nel ponente, alla Marina di Loano, intorno alle tre di notte si è registrata una raffica da 126 chilometri orari. Nell’imperiese, a Pian di Latte, si sono sfiorati i 120 km/h.

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