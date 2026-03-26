Confermato l’avviso di burrasca di venti forte sulla Liguei anche per la prima parte di domani

Nella serata di ieri si è assistito a un repentino e deciso aumento della ventilazione settentrionale con intensità di burrasca forte sul centro ponente e di burrasca sul levante. Registrate raffiche di 130 km/h a Monte Pennello (Genova), 127 km/h a Marina di Loano, 129 km/h Poggio Fearza (Comune di Montegrosso Pian Latte).

In serata il moto ondoso è aumentato sulle coste di Levante dove la boa al largo di La Spezia (rete ondametrica nazionale) ha registrato un’onda di circa 4 m. Mare agitato sul resto della regione.

Nella giornata di oggi i venti settentrionali si manterranno con intensità di burrasca forte, oltre i 75 km/h, sulle zone A, B e C, e di burrasca tra 60 e 75 km/h sulle zone D ed E, da segnalare il diffuso cattere rafficato della ventilazione

Nella prima parte di domani persiste una ventilazione dai quadranti settentrionali con venti di burrasca (60-75 km/h) su tutta la regione, con raffiche diffuse

Si raccomanda la massima prudenza, in particolare lungo le coste e nelle zone di fondovalle, prestando attenzione alle possibili colpi di vento improvvisi.