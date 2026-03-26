Attualità Cairo Montenotte

Cairo Montenotte, il presidente della Regione Piemonte visita le Funivie di Bragno

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Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, accompagnato da una delegazione della sua giunta e dall’assessore Enrico Bussalino, ha visitato il sito delle Funivie di Bragno.

Ad accogliere la rappresentanza piemontese erano presenti l’assessore regionale ligure Paolo Ripamonti, la presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Caterina Sambin, e il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini e il vice sindaco Roberto Speranza. Presenti anche i presidenti delle Province di Savona e Alessandria, e la consigliera regionale Sara Foscolo.

Nel corso della visita, le istituzioni hanno potuto osservare da vicino le potenzialità del compendio di Bragno e confrontarsi sui futuri sviluppi di un’area ritenuta strategica sotto il profilo logistico e industriale. Il sito delle Funivie, infatti, rappresenta un’infrastruttura considerata di grande valore per l’intero territorio e per le connessioni tra il sistema portuale ligure e l’entroterra piemontese.

Durante l’incontro con il presidente Cirio si è discusso in particolare delle prospettive di crescita del polo di Bragno. Dalla riunione è emersa una posizione condivisa tra gli amministratori presenti: il sito viene indicato come il naturale retroporto della provincia di Savona, con un ruolo destinato a rafforzarsi nei prossimi anni nell’ambito della logistica e dello sviluppo economico dell’area.

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