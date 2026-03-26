AVIS Provinciale Savona lancia la “Maratona del Plasma”: una giornata straordinaria per informare, donare e costruire autosufficienza

AVIS Provinciale Savona organizza la “Maratona del Plasma”, un’iniziativa provinciale di

sensibilizzazione e raccolta che si terrà dalle 7:00 alle 17:00 nelle sedi di Avis Comunale

Loano e di Avis Comunale Savona. Una giornata speciale dedicata alla promozione della

donazione programmata di plasma, risorsa strategica per la produzione di farmaci salvavita

indispensabili per migliaia di pazienti.

Perché il plasma è fondamentale

Il plasma è la componente liquida del sangue che contiene proteine essenziali come albumina,

immunoglobuline e fattori della coagulazione. Da esso si ricavano plasmaderivati utilizzati nel

trattamento di: immunodeficienze congenite e acquisite; malattie epatiche e renali; gravi

ustioni e traumi; patologie emorragiche; terapie oncologiche e trapiantologiche.

La crescente domanda di questi farmaci rende la raccolta di plasma un obiettivo prioritario per

il sistema sanitario nazionale. L’Italia, pur in miglioramento, non è ancora autosufficiente: per

questo la donazione programmata rappresenta un gesto di responsabilità collettiva.

La giornata si aprirà con una conferenza informativa alla presenza di rappresentanti

istituzionali, autorità sanitarie, dirigenti dei Servizi Trasfusionali e volontari AVIS.

Durante l’incontro verranno illustrati: il ruolo del plasma nelle terapie, la situazione attuale della

raccolta in Liguria, gli obiettivi condivisi per rafforzare l’autosufficienza regionale e nazionale.

AVIS Provinciale Savona presenterà la sfida che attende il territorio: contribuire al

raggiungimento di 18 kg di plasma per 1.000 abitanti, un traguardo che avvicinerebbe la

Liguria ai livelli delle regioni italiane più virtuose nella raccolta.

Durante la Maratona del Plasma saranno attivati, turni straordinari di donazione, accoglienza

potenziata per i donatori, punti informativi dedicati, supporto alla prenotazione per donazioni

future.

L’obiettivo è incrementare del 10–15% la raccolta di una giornata tipo e coinvolgere nuovi

donatori e donatori rientranti, rafforzando la cultura della donazione continuativa.

«Il plasma è un dono che diventa cura. La nostra comunità può fare la differenza con un gesto

semplice e responsabile» dichiara il Presidente di AVIS Provinciale Savona, invitando cittadini,

istituzioni e giovani a partecipare attivamente.

Un invito alla comunità

La Maratona del Plasma sarà una giornata per donare, informarsi e sentirsi parte di qualcosa

di più grande.

Un’occasione in cui tutta la provincia di Savona sceglie, ancora una volta, la solidarietà.

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