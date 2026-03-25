Ventimiglia, 17 enne cade in precipizio al confine con la Francia: grave al Santa Corona

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Savona. Saranno giudicati oggi per direttissima davanti al tribunale di Savona Tahir Bazai, 19 anni e Zini Gockaj, i due albanesi, rispettivamente di 19 e 24 anni che l’altra notte sono stati arrestati dai carabinieri di Albisola,mentre stavano mettendo a segno un furto ai danni dei Bagni Bau Bau Village di Albissola Marina. A dare […]