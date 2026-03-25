Ventimiglia, 17 enne cade in precipizio al confine con la Francia: grave al Santa Corona

Un ragazzo straniero di 17 nani è caduto rovinosamente in un dirupo tra Italia e Francia a Ventimiglia mentre cercava di entrare clandestinamente in Francia. Sul posto, oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco e la polizia. La vittima è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.
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