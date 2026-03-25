Terremoto in Lunigiana percepito anche a Genova. Danni nello spezzino

Una scossa di terremoto ha interessato la provincia di Massa Carrara poco dopo le 8. Il sisma è stato percepito anche a Genova oltre che a La Spezia e in tutto il Levante . Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.9-4.4 con epicentro a Fosdinovo (MS). Danni strutturali sono stati riscontrati all’ufficio postale di Romito Magra, una frazione di Arcola: sfollate le persone che al momento della scossa erano all’interno dell’edificio. A La Spezia crepe e cornicioni crollati in città.
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