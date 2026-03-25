Genova, incendio in un palazzo: sfollato lo stabile: soccorsa una mamma e suo figlio

Intervento dei vigili del fuoco nella zona del Lagaccio per un incendio che si è sviluppato in un palazzo. Lo stabile è stato fatto sfollare, il bilancio è di una mamma e di suo figlio soccorsi per intossicazione. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale per chiudere via del Lagaccio.
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