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Finale Ligure, nel fine settimana la rimozione del cantiere a San Donato sull’Aurelia

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Il Comune di Finale Ligure informa che, nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo, saranno eseguite le operazioni necessarie al ripristino dell’assetto originario della viabilità lungo la SS1 Aurelia, in corrispondenza del km 596,500, all’altezza del porto di Capo San Donato, interessato dalla frana verificatasi il 15 febbraio 2025.

Gli interventi riguarderanno la sistemazione della porzione di carreggiata interessata dall’area cantiere conseguente allo smottamento, a conclusione del percorso di messa in sicurezza e ripristino avviato nei mesi scorsi. Al termine delle lavorazioni sarà ripristinato il tracciato originario della strada, con una barriera di tipo “new jersey” lato mare della carreggiata a protezione del camminamento pedonale, in attesa di una successiva sistemazione definitiva.

Durante le due giornate di intervento, la circolazione veicolare sarà regolata a senso unico alternato, con l’ausilio di impianto semaforico e movieri.

“Con queste ultime lavorazioni – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – arriviamo alla conclusione di un intervento complesso che ha consentito di garantire, non appena possibile, la continuità della viabilità su un’arteria strategica come l’Aurelia. Il ritorno alla configurazione originaria rappresenta un passaggio importante per la normalizzazione della circolazione e per tutto il territorio”.

Nel periodo successivo alla frana, il transito era stato garantito attraverso un bypass provvisorio realizzato per consentire inizialmente il passaggio a senso unico e successivamente a doppio senso. Per quanto riguarda proprio l’area del bypass, il Comune rende noto che sono in corso valutazioni da parte della Polizia Municipale, in collaborazione con ANAS, per una possibile riorganizzazione futura degli spazi, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e l’uscita dal porto di Capo San Donato. Tali ipotesi, tuttavia, non rientrano nell’attuale intervento di ripristino e saranno oggetto di eventuali sviluppi successivi.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante le giornate di intervento.

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