Genova Politica

Referendum costituzionale giustizia: Genova dice no, CGIL: “Il Governo ne prenda atto”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Si sono concluse con una partecipazione straordinaria le votazioni per il referendum costituzionale sulla giustizia voluto dal Governo. Il Paese si è espresso e il risultato del voto referendario è netto: non si cambia la Costituzione a colpi di maggioranza, non si fanno riforme contrarie ai principi democratici fondanti la nostra Repubblica”. Lo ha reso noto la CGIL Liguria.

“Il fronte del NO costituito dal Comitato società civile per il no, GiustodireNO, Stato di diritto e Avvocati per il NO, si è riunito oggi ai Luzzati per analizzare e festeggiare l’esito del voto.

La prima considerazione è sull’affluenza alle urne che anche per Genova è stata straordinaria. Al di là del risultato si tratta di una ottima notizia soprattutto se paragonata agli ultimi dati riguardanti le tornate elettorali che hanno visto la progressiva disaffezione al voto. E’ attraverso il voto che il singolo concretizza la partecipazione alla vita del Paese ed è esercitando il diritto di voto che si rinsalda la democrazia.

La seconda considerazione è sul messaggio che esce dalle urne: Costituzione e bilanciamento dei poteri dello Stato non si toccano e vanno preservati così come l’avevano voluti madri e padri costituenti. Il segnale che emerge oggi è chiaro e inequivocabile: difendere la democrazia, sbarrare la strada al premierato, dire no all’autonomia differenziata che vuole il Paese spacchettato in regioni a diverse velocità a partire da sanità e scuola.

Ora il Governo ne prenda atto e assuma la responsabilità di essere conseguente allo straordinario risultato referendario”, conclude la CGIL.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, aggiudicate le prime 14 concessioni demaniali marittime

Posted on Author Redazione

 È stata resa pubblica la lista dei primi quattordici aggiudicatari delle concessioni demaniali marittime per i quali non erano intervenute istanze concorrenti. L’aggiudicazione giunge a conclusione della procedura ad evidenza pubblica che ha visto dapprima la previsione di un termine (15/4/2024 poi prorogato al 15/7) per la presentazione di progettualità da parte dei concessionari balneari […]
Economia Politica Savona

Martedì 25 maggio: Tavola rotonda Cgil “Formare per il green building: una occasione per Savona e per la Provincia”

Posted on Author Redazione

La Fillea Cgil di Savona insieme alla Camera del Lavoro, organizza una tavola rotonda in diretta streaming sulla pagina Facebook della Cgil Savona e su Collettiva a partire dalle ore 15,30, intitolata “Formare per il Green Building”. La struttura produttiva del Savonese, area strategica di collegamento tra Italia e Francia, ha pesantemente subito le conseguenze […]
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

In Liguria la TARI tra le più care d’Italia

Posted on Author Redazione

Secondo uno studio del Servizio Politiche Fiscali della Uil sulla TARI, risulta che la media nazionale si attesta sui 350 euro annui per nucleo familiare (in crescita del 3,73% rispetto al 2024), le differenze tra territorio e territorio restano abissali, con picchi che sfiorano i 650 euro e minimi che scendono sotto i 200 euro. […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *