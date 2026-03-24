La Spezia, primo tavolo territoriale della decima edizione di “Liguria 2030”. Nell’ultimo decennio è la provincia che è cresciuta di più

Blue economy, cantieristica, difesa e infrastrutture. Questi i temi strategici approfonditi al tavolo di confronto territoriale della Spezia, il primo degli incontri provinciali organizzati da Teha (the European house Ambrosetti), tenutosi presso la sala multimediale del comune, nell’ambito della decima edizione del think tank Liguria 2030. Il quadro delineato dal senior partner e responsabile area Scenari e Intelligence di Teha group, Lorenzo Tavazzi, segnala uno stato di salute positivo dell’economia spezzina.

È la provincia ligure in cui il pil ha registrato un maggiore incremento nel periodo 2014-2023 (+30,6%), con una contribuzione del 16% al dato regionale. Nella ripartizione del valore aggiunto del sistema economico, in crescita del 32% nell’ultimo decennio (+4,2 rispetto alla media regionale), ad aumentare è il peso specifico del settore industriale (+3,3%). Sale anche la produttività del lavoro (+28% nell’ultimo decennio), l’export (+65,8% negli ultimi 5 anni) e l’incidenza della blue economy per valore aggiunto (17,4%), occupati (15,1%) e imprese attive (17,7%). Nel 2025 il porto della Spezia, al terzo posto a livello nazionale per numero di teu movimentati con un volume pari a 1,3 milioni, ha registrato una crescita annuale del +3,3% sulle merci (12,6 milioni di tonnellate) e del +16,3% sui crocieristi (744.783). Il settore della cantieristica navale, con la presenza di importanti player sul territorio, genera quasi il 50% dell’export manifatturiero provinciale. Così come il sistema difesa integrato, presente nello spezzino, rappresenta sempre più un’eccellenza nel palcoscenico italiano. Al centro delle opportunità di sviluppo rimangono le infrastrutture necessarie per migliorare l’accessibilità al porto. Tra queste il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, la Variante Aurelia bis e il potenziamento della rete stradale.

“Questa è la prima tappa provinciale di un percorso più ampio per costruire una strategia regionale radicata ai territori e alle loro specificità. Ringrazio Ambrosetti per il lavoro di analisi puntuale e per avviato anche quest’anno questo spazio prezioso di confronto tra istituzioni e imprese – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. I numeri dicono che La Spezia è una provincia dinamica, che negli ultimi dieci anni ha registrato la crescita più significativa della regione, contribuendo in modo rilevante allo sviluppo complessivo della Liguria. Oggi, come Regione Liguria, possiamo accompagnarne ulteriormente la crescita e lo sviluppo con opportunità legate all’introduzione della Zona Logistica Semplificata e al polo nazionale della subacquea che potranno rafforzare la competitività del sistema produttivo locale”.

“La capacità di un territorio di crescere è direttamente proporzionale anche alla capacità di chi lo governa di avere capacità di dialogo e visione per individuare strategie e obiettivi di medio e lungo periodo – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. Questi dati certificano i risultati di un decennio delle nostre amministrazioni regionale, provinciale e comunale che hanno saputo lavorare insieme per il bene della provincia della Spezia, al fianco di imprese, stakeholders, organizzazioni sindacali, portualità. In altre parole, questo territorio più di altri ha saputo giocare dalla stessa parte per il raggiungimento degli obiettivi. Questi dati certificano un trend di crescita ormai consolidato, con ulteriori margini di miglioramento legati alle infrastrutture, su cui sono in corso investimenti senza precedenti, al comparto crocieristico e al settore portuale, impegnato ad esempio nell’elettrificazione delle banchine, la prima nel nostro paese, e in un importante intervento di dragaggio, preventivamente valutato dagli uffici regionali. Senza mai dimenticare il 2028, anno in cui questo territorio traguarda finalmente, dopo decenni di attesa, il completamento del nuovo ospedale Felettino”.

“Il rapporto restituisce un quadro estremamente positivo per la provincia della Spezia, confermando la solidità e la crescita del nostro sistema economico, con i dati del solo capoluogo ancora più positivi – specifica il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini -. Parliamo di un territorio che oggi vale 8,3 miliardi di pil, con un pil pro capite di 38.500 euro, oltre 17mila imprese attive e circa 91mila occupati: numeri che certificano una struttura economica forte e competitiva. Ancora più significativo è il dato di lungo periodo: nell’ultimo decennio il territorio spezzino è quello che è cresciuto di più, con un +30,6% di pil, contribuendo per il 16% alla crescita complessiva regionale. Siamo uno dei motori di sviluppo della Liguria. Le istituzioni, in sinergia, devono continuare a impegnarsi su questa linea per dare risposte forti, investendo in formazione, competenze e collegamento tra scuola, università e imprese, infrastrutture, settori su cui questo territorio ha dimostrato di poter crescere e affermarsi”.

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