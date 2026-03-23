Attualità sassello

Sassello, pubblicato il bando di Servizio Civile Universale per 1 posto

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Il Comune di Sassello informa che è stato pubblicato il bando di selezione di servizio civile universale (scadenza 8 aprile 2026 ore 14). Il Comune di Sassello selezionerà n. 1 giovane che sarà inserito per un anno nei servizi dell’ente con un impegno di 25 ore settimanali.
Ai giovani è riconosciuto un contributo economico di 519,47 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.
Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
  • aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
  • non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un armo per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione 0 esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

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