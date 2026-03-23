Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, detenuto aggredisce un altro detenuto e gli sfregia il volto con una lametta

Posted on Author Redazione Comment(0)

Ancora carcere violento a La Spezia dove un detenuto di origine marocchina  con fine pena prevista nel 2037 per reati di furto e rapina ha atteso la fine del colloquio con il suo avvocato e si è scagliato contro un altro detenuto sfregiandogli la faccia con una lametta da barba. La vittima è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. L’intervento di un agente della Penitenziaria ha evitato il peggio.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, ragazzo aggredito a calci e pugni fuori da una discoteca: indagini in corso

Posted on Author Redazione

Un giovane è stato ricoverato in ospedale in codice rosso dopo essere stato aggredito all’esterno di una discoteca di Genova.Subito soccorso  è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova. La Polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca sassello

Sassello, sabato i funerali di Orsetta Grandis

Posted on Author Redazione

Il ricordo del Genoa Si svolgeranno sabato alle 11 nella Parrocchia della S.S. Trinità a Sassello, i funerali di Orsetta Grandis, la 25enne deceduta il 23 aprile in un albergo di Casei Gerola dopo un malore mentre si trovava in vacanza con il fidanzato. Sul sito del club rossoblu, di cui la ragazza era fisioterapista delle giovanili, […]
Formazione La Spezia e provincia

Formazione, 12,7 milioni di euro per due nuovi bandi. A La Spezia il terzo seminario illustrativo sul territorio

Posted on Author Redazione

Si è svolto oggi alla Camera di Commercio di La Spezia il terzo seminario illustrativo sul territorio, dopo i primi due a Imperia e Savona, sui recenti bandi di formazione aperti da Regione Liguria. L’incontro, fortemente voluto dall’assessore competente Marco Scajola, è stato portato avanti grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *