La Spezia, detenuto aggredisce un altro detenuto e gli sfregia il volto con una lametta

Ancora carcere violento a La Spezia dove un detenuto di origine marocchina con fine pena prevista nel 2037 per reati di furto e rapina ha atteso la fine del colloquio con il suo avvocato e si è scagliato contro un altro detenuto sfregiandogli la faccia con una lametta da barba. La vittima è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. L’intervento di un agente della Penitenziaria ha evitato il peggio.

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