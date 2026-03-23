Formazione Imperia e provincia

Imperia, al via il corso tecnico per assaggiatori di olio d’oliva con gli assessori Alessandro Piana e Marco Scajola

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L’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana e l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola hanno inaugurato questa mattina a Imperia il percorso formativo promosso dalla camera di Commercio Riviere di Liguria e dall’Onaoo

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori per aver strutturato un percorso di così alto livello – ha detto Piana – e un particolare apprezzamento va al presidente Marcello Scoccia, ai vicepresidenti Carlotta Pasetto e Roberto De Andreis, ai docenti e a tutta la squadra che con passione e professionalità rendono Onaoo una realtà di riferimento a livello mondiale nel settore oleario”.

“Questo corso rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita qualitativa del comparto olivicolo – ha sottolineato Piana –. Negli ultimi anni abbiamo investito 20 milioni di euro nel settore, con interventi concreti che vanno dal recupero degli oliveti abbandonati alle misure ambientali, dall’innovazione al sostegno diretto alle aziende. Abbiamo raggiunto poi un risultato storico con l’ottenimento dell’igp per l’Oliva taggiasca ligure, accompagnato da una campagna diffusa su tutto il territorio regionale per raccontare un’eccellenza che rappresenta un simbolo della nostra agricoltura e un volano per l’economia locale. In questo contesto, la formazione assume un ruolo decisivo. Investire su competenze qualificate, come quelle che questo corso si propone di trasmettere, significa rafforzare l’intera filiera e garantire un futuro sempre più competitivo e sostenibile al nostro olio” ha concluso Piana.

“Eventi come questo rappresentano un’opportunità straordinaria per promuovere a livello internazionale le nostre eccellenze e il nostro territorio – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola –. L’Onaoo è un punto di riferimento mondiale nella formazione sull’olio di oliva e contribuisce in modo concreto a rafforzare l’identità di Imperia come capitale di questo settore. Accogliere professionisti provenienti da tutto il mondo significa valorizzare non solo la qualità dei nostri prodotti, ma anche la nostra cultura, le tradizioni e il sistema economico locale. Regione Liguria sostiene con convinzione iniziative come questa, che uniscono promozione e sviluppo del territorio, generando opportunità concrete per il presente e per il futuro. Da anni promuoviamo la tutela del territorio attraverso azioni strategiche come la rigenerazione urbana e un costante supporto ai comuni, eventi come questo permettono di parlarne e di comprendere quanto sia stato fatto. Sottolineo, inoltre, la crescita grazie anche alle risorse del Fondo sociale europeo dell’Its imperiese dedicato proprio all’agroalimentare. Complimenti agli organizzatori, sono certo che continueremo con questa sinergia tra istituzioni, aziende, professionisti e giovani per migliorare ancora insieme”.

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