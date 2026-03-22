Savona, motociclista cade in Corso Tardy e Benech: grave al Santa Corona

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Traffico rallentato tra La Spezia e Pisa a partire dalle ore 5:40 per un intervento dell’ Autorità Giudiziaria, a seguito del ritrovamento di una persona deceduta tra Forte dei Marmi e Massa Centro. La circolazione dei treni in direzione Pisa è impedita e viene regolata tramite l’utilizzo di altri binari. I treni viaggiano con riduzione […]