Savona, motociclista cade in Corso Tardy e Benech: grave al Santa Corona

Un motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dopo una brutta caduta avvenuta la notte scorsa in Corso Tardy e Benech per cause da accertare. I soccorsi lo hanno trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corone, presente anche la Municipale per i rilievi.
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