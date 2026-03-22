Genova Sport

Regione Liguria, attivo il bando nazionale “Sport Missione Comune 2026”

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E’ attivo anche quest’anno il Bando Sport Missione Comune 2026, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. L’iniziativa mette a disposizione finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto fino a 10 anni per gli Enti Territoriali che investono nell’impiantistica sportiva pubblica.
Possono partecipare Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni.
Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2026 per: costruire, riqualificare e rendere più efficienti gli impianti sportivi, anche scolastici; acquisto di aree e immobili destinati o da destinare all’attività sportiva; cofinanziamento ai bandi regionali, nazionali o europei; realizzazione di piste ciclabili e copertura maggiori costi per la realizzazione di progetti.
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