Regione Liguria, attivo il bando nazionale “Sport Missione Comune 2026”

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Un uomo di 50 anni si è ribaltato con il suo trattore mentre stava lavorando in un cantiere rimanendo schiacciato sotto il mezzo. Sul posto è stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del 118. E’ stato trasportato cosciente all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso con fratture multiple. […]