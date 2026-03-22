Referendum sulla Giustizia, in Liguria alle 19 ha votato il 41,96%

Alle 19 in Liguria ha votato il 41,96% degli aventi diritto che si è recato alle urne per votare al referendum. In Italia la percentuale è stata del 38,9%. Nella Città Metropolitana di Genova ha votato il 42,88%; in provincia di La Spezia, il 43,07%; Savona, il 42,06%; Imperia 36,83%

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