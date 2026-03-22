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Savona. La sala convegni dell’Unione Industriali di Savona ospiterà domani, dalle ore 15, un seminario formativo sulla produzione e gestione delle informazioni nel mondo del web, rivolto alle imprese turistiche e artigiane. Si tratta di un’iniziativa che Confartigianato Savona e Unione Provinciale degli Albergatori di Savona hanno organizzato sulla scorta delle indicazioni dell’Osservatorio Turistico Regionale […]