In Liguria alle 12 ha votato al Referendum per la Riforma della Giustizia il 17,3% degli aventi diritto. Dato superiore a quello nazionale, fermo al 14%.
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