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La Spezia, sequestrati in porto un lotto di prodotti mimetici per il viso

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L’Agenzia Accise Dogane e Monopoli di La Spezia ha intercettato in un contanier nel porto del capoluogo levantino un lotto di merce di articoli di pitture mimetiche per il viso privo delle attestazioni di conformità. L’ importatore non è stato in grado di produrre le necessarie attestazioni di conformità, né il nulla osta sanitario previsto […]
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Albergatori e Artigiani uniti per conoscere meglio il web

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