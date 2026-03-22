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Calcio, l’Entella non può più sbagliare: con la Reggiana in palio la stagione

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E’ ridotto a zero il margine di errore per l’Entella che dopo le due sconfitte consecutive contro Avellino e Pescara è precipitata in piena zona play out con il Pescara ormai a un passo. La squadra di Chiappella con due gare insufficienti ha compromesso quanto di buono mostrato in occasione dei due successi contro Modena e Sud Tirol e adesso il rischio retrocessione è davvero concreto. Oggi alle 19.30 servirà soltanto una vittoria per tentare di uscire da un tunnel molto pericoloso contro un avversario anch’egli in piena crisi di gioco e di risultati e che dopo qualche risultato positivo coinciso con l’arrivo in panchina di Lorenzo Rubinacci si è fermato precipitando verso il fondo classifica. Chiappella dovrà rinunciare all’infortunato Mezzoni, mentre sarà assente anche Del Frate. La Reggiana Dovrà fare a meno di diversi giocatori indisponibili Rubinacci, ovvero Bozzolan, Rozzio e Paz, tutti infortunati.

Entella (3-5-2): Colombi; Marconi, Alborghetti, Parodi; Di Mario, Benedetti, Squizzato, Franzoni, Bariti; Guiu, Cuppone. All. Chiappella

Reggiana (3-5-2): Micai; Papetti, Quaranta, Bonetti; Rover, Charlys, Reinhart, Portanova, Libutti; Novakovich, Girma. All. Rubinacci

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