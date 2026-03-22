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Calcio, Finalmente la Samp: batte l’Avellino sotto gli occhi di Roberto Mancini e torna a respirare

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Dopo oltre un mese la Sampdoria batte l’Avellino e respira in classifica dopo 6 giornate in cui aveva raccolto soltanto 2 punti. Il discorso salvezza è più che mai aperto ma aver conquistato oggi i 3 punti è stato vitale per giocare con un minimo di serenità in più le ultime 7 gare della stagione. Contro l’Avellino si è vista una squadra più organizzata e coraggiosa soprattutto nel secondo tempo visto che nei primi 45′ la partita è stata penosa, bloccata, senza idee da parte di entrambe le compagini, e stupiva il fatto che l’Avellino fosse reduce da 3 vittorie consecutive. Nella ripresa la Samp, che a giocato davanti a Roberto Mancini presente in tribuna, parte forte e al 51′ avrebbe l’occasione di segnare la rete del vantaggio: Brunori viene messo giù da un difensore, l’arbitro concede il rigore poi il VAR lo revoca per posizione di fuorigioco dell’attaccante blucerchiato a inizio azione. Il goal è nell’aria anche perchè l’Avellino non fa nulla per rendersi almeno pericolosa. Al 74′ Brunori con un tiro-cross sensazionale batte Daffara, 8 minuti dopo i blucerchiato sfruttano il buon momento e con Palma, di testa, su azione scaturita da corner segnano il 2-0. Ultimi minuti in ansia per la rete di Biasci che al 38′ dimezza lo svantaggio ma non succede nulla nei 6′ di recupero.

SAMPDORIA-AVELLINO 2-1 

MARCATORI

st 27′ Brunori, 35′ Palma, 39′ Biasci.

SAMPDORIA (4-2-3-1)

Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (38′ st Henderson), Ricci; Begic (29′ st Barak), Pafundi (1′ st Cherubini), Pierini; Brunori (29′ st Coda). A disp. Ghidotti, Coucke, Cicconi, Depaoli, Ferrari, Riccio, Casalino, Soleri. All. Lombardo.

AVELLINO (4-3-1-2)

Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (33′ st D’Andrea), Palmiero (33′ st Le Borgne), Sounas; Palumbo (33′ st Tutino); Russo, Pandolfi (1′ st Biasci). A disp. Sassi, Patierno, Kumi, Armellino, Enrici, Fontanarossa, Milani, R. Insigne. All. Ballardini.

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