Servizio Civile Universale: aperto il bando nazionale. Due progetti e 4 posti messi a bando per il Comune di Savona

Il Comune di Savona aderisce, attraverso l’ Ente Attuatore ANCI Lombardia, al programma Servizio Civile Universale per la cittadinanza attiva e la legalità 2026 che prevede la ricerca di 4 volontari da inserire all’interno di due importanti progetti:

1. Progetto “mai più soli: i servizi assistenziali nei comuni della Liguria”

Settore: assistenza

numero volontari richiesti: 2

Obiettivi:

migliorare l’efficacia dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla socializzazione

agevolare i processi di integrazione dei cittadini anziani nella comunità savonese

migliorare la fruizione dei servizi relativi al Servizio Ambito Territoriale Sociale – Area non autosufficienza, anziani e disabilità del Comune di Savona.

2. Progetto “Servizio civile universale nei servizi educativi dei comuni liguri”

Settore: educazione

numero volontari richiesti: 2 di cui una posizione riservata per Giovani con Minori Opportunità

Obiettivi: sviluppare l’operatività delle sedi dei gruppi e dei comitati di Quartiere per favorire la partecipazione da parte degli abitanti e promuovere la rigenerazione dei parchi pubblici e le attività di animazione all’aperto.

Come presentare la domanda:

Esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda ON Line): https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

I due progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono una certificazione o attestazione delle competenze con un percorso di orientamento al lavoro.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio civile universale un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 519,47.

A conclusione del percorso di Servizio Civile Universale sarà possibile usufruire delle eventuali riserve di posto previste nei bandi di concorso pubblico (Riferimento Normativo: art. 9 bis DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44).

Requisiti per partecipare al Servizio Civile Universale

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando.

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