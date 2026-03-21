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Milano-Sanremo, Gli assessori Piana e Lombardi: “Vetrina internazionale di valore inestimabile”

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Liguria protagonista del mondo del ciclismo con la Milano-Sanremo e la Sanremo Women, gare di respiro internazionale che anche nell’edizione 2026 hanno regalato emozioni uniche. A conquistare la vittoria sono stati Tadej Pogačar e Lotte Kopecky.

Eventi come la Milano-Sanremo – dicono l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Piana e l’assessore al Turismo Luca Lombardi – rappresentano una vetrina internazionale di valore inestimabile per la nostra regione. La Liguria si conferma ancora una volta palcoscenico ideale dove sport, turismo e identità territoriale si fondono in un racconto unico, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo. Un ringraziamento va a tutti gli atleti, agli organizzatori e a quanti, con il loro lavoro, rendono possibile ogni anno questo grande appuntamento sportivo. La Liguria guarda già alla prossima edizione, pronta a rinnovare un’esperienza che continua a emozionare e a raccontare il suo territorio nel mondo“.

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