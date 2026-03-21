INPS, aperte le selezioni per 3 medici per il Centro medico Legale

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Lunedì nuovo incontro con la Rsu per discutere dell’agitazione programmata I vertici di Tpl hanno chiesto la revoca dello sciopero del personale proclamato per lunedì 9 settembre con modalità dalle 10.15 alle 14.15 dopo l’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio con i rappresentanti sindacali dell’azienda di trasporto pubblico che ha avuto come argomenti di […]