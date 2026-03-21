Genova, la Guardia Costiera ferma in porto petroliera con diverse irregolarità

La guardia costiera di Genova ha fermato in porto la petroliera Vast Coral, battente bandiera Marshall Island, nell’ambito delle attività di controllo dei requisiti di sicurezza della navigazione. Si tratta del terzo provvedimento da inizio anno. La nave cisterna, della stazza lorda di oltre 11 mila tonnellate, ha 14 anni di servizio.

L’ispezione, fatta da un team specializzato della guardia costiera, ha interessato tutte le aree di bordo: dalla plancia di comando alla sala macchine, passando per gli alloggi dell’equipaggio e i ponti esterni. Durante i controlli è stata eseguita anche un’esercitazione antincendio, per valutare il livello di preparazione del personale.

Al termine delle verifiche, sono emerse numerose criticità, alcune delle quali classificate come gravi, che hanno portato al fermo immediato della nave. In particolare, le carenze hanno riguardato la manutenzione e il corretto funzionamento dei mezzi collettivi di salvataggio, gli standard minimi di abitabilità della nave per l’equipaggio ed il livello minimo di preparazione del personale di bordo in caso di emergenza.

La Vast Coral potrà riprendere la navigazione solo dopo aver corretto tutte le anomalie riscontrate e superato una nuova ispezione di rilascio da parte del team Psc.

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