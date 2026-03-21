Genova, il pesto più buono del mondi è quello della signora Carla Pensa di 85 anni

Si è conclusa a Genova l’undicesima edizione del Campionato mondiale del pesto, sfida internazionale dedicata alla preparazione del pesto “al mortaio”, secondo tecnica e sensibilità personali, nel rispetto dell’equilibrio tra profumi, consistenza e armonia. Un appuntamento che porta il pesto fuori dai confini liguri: tra i 100 finalisti che si sono sfidati oggi a Palazzo Ducale c’erano concorrenti provenienti da tutto il mondo, anche dalle Hawaii. La giuria ha decretato che “il pesto più buono del mondo” è quello della signora Carla Pensa, 85 anni di Neirone, nell’entroterra genovese. Per lei il pesto è simbolo di famiglia e tradizione.