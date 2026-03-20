“Un obiettivo Comune”, a Prato Nevoso la prima edizione della gara che unisce territori, istituzioni e solidarietà

Una giornata di sole pieno e neve perfetta ha fatto da cornice, oggi a Prato Nevoso, alla prima
edizione di “Un obiettivo comune”, l’iniziativa sportiva e benefica promossa congiuntamente
dalla Provincia di Savona e dalla Provincia di Cuneo, con il prezioso supporto organizzativo
del comprensorio di Prato Nevoso. Un evento che, fin dal titolo, racchiude il suo significato
più profondo: rafforzare il legame tra territori confinanti e affini per storia, economia e
vocazione, attraverso un momento di condivisione autentica, capace di unire istituzioni e
comunità nel segno dello sport e della solidarietà. Sono stati circa 50 gli atleti in gara – tra
sindaci, assessori, consiglieri e delegati delle due Province – che hanno scelto di mettersi in
gioco non per competere, ma per partecipare. Un vero e proprio team building istituzionale
sulla neve, dove il valore della presenza ha superato quello del risultato. Tra i partecipanti
anche Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano e Presidente della Provincia di Savona, a
testimonianza diretta dell’impegno istituzionale e personale a favore di iniziative che
rafforzano la collaborazione tra territori. Nel corso della giornata hanno raggiunto Prato
Nevoso anche Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, e il Presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio, che hanno preso parte alle fasi conclusive e alle
premiazioni, sottolineando con la loro presenza il valore istituzionale dell’iniziativa.
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Prato Nevoso, 19/03/2026
A rendere ancora più significativa la giornata è stata la partecipazione degli straordinari atleti
dell’associazione “Discesa Liberi”, realtà impegnata da quasi quattro anni nel promuovere e
sostenere la pratica dello sci tra i ragazzi con disabilità. I partecipanti sono scesi in pista tutti
insieme, mescolati, senza distinzione di ruoli o abilità, dando vita a un momento di sport inclusivo
e autentico, capace di trasmettere un messaggio forte: lo sport è davvero di tutti, quando diventa
occasione di incontro e condivisione. “Un obiettivo comune” non è stata solo una gara, ma una
vera e propria festa della solidarietà. L’intero ricavato degli skipass sarà infatti devoluto a due
importanti realtà impegnate nella ricerca e nella cura: l’Ospedale Gaslini di Genova e la
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Torino. Le premiazioni, svoltesi al termine
della mattinata, alla presenza delle autorità, hanno rappresentato il momento conclusivo di una
giornata intensa e partecipata. Sul podio savonese si sono distinti i delegati dei Comuni di
Bardineto e Tovo San Giacomo, insieme al sindaco di Albenga, che ha conquistato il primo posto.
L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale virtuosa, capace di
valorizzare la continuità territoriale tra Savona e Cuneo e di tradurla in azioni condivise, con uno
sguardo attento alle esigenze sociali e al benessere delle comunità. La riuscita di questa prima
edizione, sostenuta da una grande partecipazione e da un entusiasmo diffuso, pone le basi per
rendere “Un obiettivo comune” un appuntamento fisso, destinato a crescere negli anni e a
consolidarsi come simbolo di cooperazione, inclusione e impegno civile. Una giornata che ha
saputo coniugare istituzioni, sport e solidarietà in un’unica, grande discesa verso un futuro
condiviso.
Alberto Oliva (amministratore unico Prato Nevoso SpA “Prato Nevoso si conferma non solo
come destinazione turistica d’eccellenza, ma come luogo capace di ospitare eventi che uniscono
sport, istituzioni e solidarietà. È stato emozionante vedere tanti amministratori mettersi in gioco per
una causa così importante”.
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Gianmarco Sala (dg Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro)
“Iniziative come questa rappresentano un sostegno concreto alla ricerca: ogni contributo, anche
simbolico, si traduce in nuove opportunità di cura. Ma soprattutto, è il messaggio di comunità e
partecipazione che fa davvero la differenza”.
Renato Botti (direttore generale IRCCS Istituto Giannina Gaslini) “La partecipazione e
l’entusiasmo che accompagnano questa iniziativa sono un segnale importante di attenzione verso i
bambini e le loro famiglie. Lo sport, soprattutto in età pediatrica, è uno strumento fondamentale di
salute e inclusione e contribuisce a una crescita sana ed equilibrata. Ringraziamo Prato Nevoso
S.p.A. per l’ospitalità e la sensibilità dimostrate, così come tutte le istituzioni presenti che hanno
scelto di sostenere questa giornata. Il contributo raccolto sarà prezioso per le nostre attività di cura
e ricerca. In una fase importante come quella della realizzazione del Nuovo Gaslini, che porterà a
un rinnovamento profondo dell’ospedale, la vicinanza del territorio rappresenta un segnale concreto
di fiducia e responsabilità verso il futuro dei nostri bambini”.
Anna Zanuttini (segretario generale di Fondazione Gaslininsieme ETS) “Giornate come questa
dimostrano che fare del bene può essere anche un momento di gioia condivisa. Ogni contributo
raccolto si traduce concretamente in percorsi di cura migliori, in attrezzature, in progetti di ricerca e
in supporto alle famiglie che vivono momenti difficili. Siamo profondamente grati a tutti coloro
che hanno scelto di esserci: la generosità di chi partecipa è il motore che ci permette di guardare
avanti, verso un Gaslini sempre più moderno e vicino ai bisogni dei più piccoli”.
Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte) “Questa giornata è l’esempio di come lo sport
possa diventare strumento di coesione e collaborazione tra territori. Piemonte e Liguria insieme per
una causa nobile dimostrano che, quando si fa squadra, si possono raggiungere risultati
importanti”.
PROVINCIA DI SAVONA
Luca Robaldo (presidente Provincia di Cuneo) “Abbiamo voluto creare qualcosa che andasse
oltre la competizione: un momento di unione tra amministratori e territori diversi, con un obiettivo
solidale concreto. La risposta è stata straordinaria e ci incoraggia a proseguire su questa strada”.
Pierangelo Olivieri (presidente Provincia di Savona) “Questa gara rappresenta perfettamente lo
spirito di collaborazione tra le nostre comunità. È stato bello vedere tanti colleghi partecipare con
entusiasmo, dimostrando che insieme possiamo costruire iniziative di grande valore umano e
istituzionale. Questa è stata la prima edizione di un evento che riproporremo a Prato Nevoso anche
l’anno prossimo, coinvolgendo gli interi territori regionali di Piemonte e Liguria”.
“Un obiettivo Comune”, a Prato Nevoso la prima edizione della gara che unisce territori, istituzioni e solidarietà
Una giornata di sole pieno e neve perfetta ha fatto da cornice, oggi a Prato Nevoso, alla prima