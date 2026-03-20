“Un obiettivo Comune”, a Prato Nevoso la prima edizione della gara che unisce territori, istituzioni e solidarietà

Una giornata di sole pieno e neve perfetta ha fatto da cornice, oggi a Prato Nevoso, alla prima

edizione di “Un obiettivo comune”, l’iniziativa sportiva e benefica promossa congiuntamente

dalla Provincia di Savona e dalla Provincia di Cuneo, con il prezioso supporto organizzativo

del comprensorio di Prato Nevoso. Un evento che, fin dal titolo, racchiude il suo significato

più profondo: rafforzare il legame tra territori confinanti e affini per storia, economia e

vocazione, attraverso un momento di condivisione autentica, capace di unire istituzioni e

comunità nel segno dello sport e della solidarietà. Sono stati circa 50 gli atleti in gara – tra

sindaci, assessori, consiglieri e delegati delle due Province – che hanno scelto di mettersi in

gioco non per competere, ma per partecipare. Un vero e proprio team building istituzionale

sulla neve, dove il valore della presenza ha superato quello del risultato. Tra i partecipanti

anche Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano e Presidente della Provincia di Savona, a

testimonianza diretta dell’impegno istituzionale e personale a favore di iniziative che

rafforzano la collaborazione tra territori. Nel corso della giornata hanno raggiunto Prato

Nevoso anche Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, e il Presidente della

Regione Piemonte Alberto Cirio, che hanno preso parte alle fasi conclusive e alle

premiazioni, sottolineando con la loro presenza il valore istituzionale dell’iniziativa.

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Prato Nevoso, 19/03/2026

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la partecipazione degli straordinari atleti

dell’associazione “Discesa Liberi”, realtà impegnata da quasi quattro anni nel promuovere e

sostenere la pratica dello sci tra i ragazzi con disabilità. I partecipanti sono scesi in pista tutti

insieme, mescolati, senza distinzione di ruoli o abilità, dando vita a un momento di sport inclusivo

e autentico, capace di trasmettere un messaggio forte: lo sport è davvero di tutti, quando diventa

occasione di incontro e condivisione. “Un obiettivo comune” non è stata solo una gara, ma una

vera e propria festa della solidarietà. L’intero ricavato degli skipass sarà infatti devoluto a due

importanti realtà impegnate nella ricerca e nella cura: l’Ospedale Gaslini di Genova e la

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Torino. Le premiazioni, svoltesi al termine

della mattinata, alla presenza delle autorità, hanno rappresentato il momento conclusivo di una

giornata intensa e partecipata. Sul podio savonese si sono distinti i delegati dei Comuni di

Bardineto e Tovo San Giacomo, insieme al sindaco di Albenga, che ha conquistato il primo posto.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale virtuosa, capace di

valorizzare la continuità territoriale tra Savona e Cuneo e di tradurla in azioni condivise, con uno

sguardo attento alle esigenze sociali e al benessere delle comunità. La riuscita di questa prima

edizione, sostenuta da una grande partecipazione e da un entusiasmo diffuso, pone le basi per

rendere “Un obiettivo comune” un appuntamento fisso, destinato a crescere negli anni e a

consolidarsi come simbolo di cooperazione, inclusione e impegno civile. Una giornata che ha

saputo coniugare istituzioni, sport e solidarietà in un’unica, grande discesa verso un futuro

condiviso.

Alberto Oliva (amministratore unico Prato Nevoso SpA “Prato Nevoso si conferma non solo

come destinazione turistica d’eccellenza, ma come luogo capace di ospitare eventi che uniscono

sport, istituzioni e solidarietà. È stato emozionante vedere tanti amministratori mettersi in gioco per

una causa così importante”.

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Gianmarco Sala (dg Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro)

“Iniziative come questa rappresentano un sostegno concreto alla ricerca: ogni contributo, anche

simbolico, si traduce in nuove opportunità di cura. Ma soprattutto, è il messaggio di comunità e

partecipazione che fa davvero la differenza”.

Renato Botti (direttore generale IRCCS Istituto Giannina Gaslini) “La partecipazione e

l’entusiasmo che accompagnano questa iniziativa sono un segnale importante di attenzione verso i

bambini e le loro famiglie. Lo sport, soprattutto in età pediatrica, è uno strumento fondamentale di

salute e inclusione e contribuisce a una crescita sana ed equilibrata. Ringraziamo Prato Nevoso

S.p.A. per l’ospitalità e la sensibilità dimostrate, così come tutte le istituzioni presenti che hanno

scelto di sostenere questa giornata. Il contributo raccolto sarà prezioso per le nostre attività di cura

e ricerca. In una fase importante come quella della realizzazione del Nuovo Gaslini, che porterà a

un rinnovamento profondo dell’ospedale, la vicinanza del territorio rappresenta un segnale concreto

di fiducia e responsabilità verso il futuro dei nostri bambini”.

Anna Zanuttini (segretario generale di Fondazione Gaslininsieme ETS) “Giornate come questa

dimostrano che fare del bene può essere anche un momento di gioia condivisa. Ogni contributo

raccolto si traduce concretamente in percorsi di cura migliori, in attrezzature, in progetti di ricerca e

in supporto alle famiglie che vivono momenti difficili. Siamo profondamente grati a tutti coloro

che hanno scelto di esserci: la generosità di chi partecipa è il motore che ci permette di guardare

avanti, verso un Gaslini sempre più moderno e vicino ai bisogni dei più piccoli”.

Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte) “Questa giornata è l’esempio di come lo sport

possa diventare strumento di coesione e collaborazione tra territori. Piemonte e Liguria insieme per

una causa nobile dimostrano che, quando si fa squadra, si possono raggiungere risultati

importanti”.

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Luca Robaldo (presidente Provincia di Cuneo) “Abbiamo voluto creare qualcosa che andasse

oltre la competizione: un momento di unione tra amministratori e territori diversi, con un obiettivo

solidale concreto. La risposta è stata straordinaria e ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

Pierangelo Olivieri (presidente Provincia di Savona) “Questa gara rappresenta perfettamente lo

spirito di collaborazione tra le nostre comunità. È stato bello vedere tanti colleghi partecipare con

entusiasmo, dimostrando che insieme possiamo costruire iniziative di grande valore umano e

istituzionale. Questa è stata la prima edizione di un evento che riproporremo a Prato Nevoso anche

l’anno prossimo, coinvolgendo gli interi territori regionali di Piemonte e Liguria”.

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