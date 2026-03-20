Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, cerimonia inaugurale di “Velaria”

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Mattinata alla Spezia dedicata al settore marittimo per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.Dalla cerimonia inaugurale di ‘Velarìa’, festival dedicato ai grandi velieri storici e alle navi a vela della Marina Militare, al varo ai cantieri Baglietto, la Liguria conferma la sua autentica vocazione marittima.
“La cultura e I mestieri del mare sono tradizione, ma anche chiavi per essere protagonisti del futuro: in una terra che ospita il meglio dei porti, della logistica e dei cantieri navali c’è sempre più bisogno di persone, soprattutto giovani, che affrontino le sfide della Blue Economy per portare benessere e sviluppo per tutta la nostra Liguria” il commento del presidente Bucci.

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