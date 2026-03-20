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Inaugurato lo sportello del “Maggiordomo di quartiere” ad Albissola Marina: sono sette i riferimenti nella provincia di Savona

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Arriva anche ad Albissola Marina il “Maggiordomo di quartiere”: è stato inaugurato oggi, giovedì 19 marzo, il punto di accesso in via Repetto 80, con cui salgono a sette i presìdi attivi nella provincia di Savona.

Il “Maggiordomo di quartiere” è il servizio di welfare di prossimità promosso dalla Regione Liguria e finanziato con risorse del programma FSE+ Liguria 2021-2027, per rafforzare il sostegno alle persone più fragili.

In Liguria, ad oggi, sono in tutto 59 i punti di accesso sul territorio, presenti anche con la modalità dello sportello diffuso al fine di essere maggiormente prossimi soprattutto nelle zone meno raggiunte dai servizi.

Il progetto è una delle azioni strategiche regionali per l’inclusione sociale e offre un supporto concreto alle persone nella gestione delle esigenze quotidiane: piccole commissioni, consegna della spesa, ritiro e consegna di medicinali, ricette e referti, aiuto per sbrigare pratiche o affrontare le incombenze di tutti i giorni. Il servizio è gratuito e rivolto ai cittadini che necessitano di un aiuto pratico nella vita quotidiana.

I contatti telefonici per richiedere l’intervento del Maggiordomo di Quartiere sono: 019 480890 – 353 4752256. Il servizio opera prevalentemente sul territorio e la base operativa è presso Albissola Marina, via Repetto 80.

“Inauguriamo un’importante iniziativa sociale che abbiamo già attivato in altre aree della Liguria e che stiamo progressivamente estendendo su tutto il territorio regionale – commenta l’assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali e Terzo Settore Massimo Nicolò –. Si tratta di un servizio semplice ma concreto, pensato per supportare le esigenze quotidiane delle persone, in particolare anziani, cittadini soli e in situazioni di fragilità, grazie alla collaborazione fondamentale del Terzo settore. Vogliamo offrire un punto di riferimento vicino, facilmente accessibile, capace di dare risposte immediate e di rafforzare il legame tra istituzioni e territorio. Regione Liguria e i Comuni confermano così la loro attenzione e vicinanza ai bisogni reali dei cittadini”.

“Grazie alle fondamentali risorse del Fondo sociale europeo ampliamo ulteriormente un progetto regionale che ha riscosso grandissimo successo fin dalla sua introduzione nel 2020 – dichiara l’assessore regionale Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Grazie all’apertura di questo nuovo sportello del Maggiordomo di quartiere e con gli altri già attivi su tutto il territorio ligure, andiamo incontro alle esigenze dei cittadini più deboli e a rischio isolamento”.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo servizio anche sul territorio delle Albisole, che rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento del welfare di prossimità – sottolinea Gianluca Nasuti, Sindaco Albissola Marina-. Da anni, come Amministrazione, lavoriamo insieme ad Avis Comunale delle Albisole e ad altre realtà del Terzo Settore per promuovere un modello di welfare di comunità, costruito sulla vicinanza alle persone e sull’ascolto dei bisogni. In questo percorso, anche la collaborazione con Fondazione De Mari ha contribuito a sviluppare progettualità concrete e radicate sul territorio. L’attivazione del Maggiordomo di Quartiere si inserisce pienamente in questa visione, rafforzando una rete già attiva e attenta ai cittadini più fragili”.

“Siamo lieti di vedere l’avvio di questo servizio anche sul territorio delle Albisole – commenta Maurizio Garbarini, Sindaco Albisola Superiore-. Da anni i nostri Comuni collaborano in modo concreto, mantenendo ciascuno la propria identità ma condividendo percorsi e progettualità a beneficio dell’intera comunità. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, rafforzando una sinergia già consolidata e contribuendo a integrare e potenziare i servizi di assistenza e supporto già presenti sul territorio. Il Maggiordomo di Quartiere si inserisce infatti in una rete di interventi che mette al centro la persona e risponde in modo sempre più efficace ai bisogni quotidiani dei cittadini”.

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