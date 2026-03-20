Genova, la zona del Campasso ha finalmente una nuova scuola per l’infanzia

I settanta bambini dai 3 ai 6 anni iscritti alla scuola dell’infanzia Gilberto Govi possono usufruire di nuovi spazi completamente accessibili, nella struttura dell’ex mercato ovoavicolo appena ristrutturata.
La scuola è stata realizzata dopo impegnativi lavori, utilizzando circa 1 milione di euro dei fondi del Bando Periferie. Sono state realizzate quattro aule per la didattica: due al primo piano, dotate di terrazzo praticabile, e 2 al piano terra, oltre a una mensa che affaccia su un giardino privato.
Tutti gli ambienti sono accessibili anche ai bambini con disabilità, garantendo così un luogo sicuro anche per loro e nel pieno rispetto del diritto all’istruzione.