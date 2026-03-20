Genova, la zona del Campasso ha finalmente una nuova scuola per l’infanzia

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Genova. Ecco le parole di commiato del Cardinale Bagnasco rivolte al Papa Francesco in chiusura della celebrazione in Piazzale Kennedy: “Ora si congeda da noi. Siamo certi che nel suo cuore di padre e di figlio si siano mossi tanti sentimenti – ha detto Bagnasco ricordando che il padre di Bergoglio partì da Genova per l’Argentina […]