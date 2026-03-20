Cronaca Genova

Genova, contrasto al degrado urbano: sanzionati due esercizi commerciali

Posted on Author Redazione Comment(0)
 Prosegue l’attività della Polizia Locale di Genova a tutela del decoro urbano e per il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio cittadino. Nelle ultime ore gli agenti, nell’ambito di un’operazione congiunta con il personale di AMIU, hanno portato a termine una serie di accertamenti mirati tra i quartieri di Priaruggia e Quarto, sanzionando gravi violazioni delle norme ambientali.
Il primo intervento ha riguardato il controllo del ciclo dei rifiuti presso le attività economiche della zona di Priaruggia. Durante le ispezioni, gli agenti hanno accertato che due esercizi commerciali omettevano sistematicamente di effettuare la raccolta differenziata, conferendo i propri scarti in modo errato. Per entrambi i titolari sono scattate le sanzioni previste dai regolamenti comunali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
Parallelamente, grazie all’attenta analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza cittadina, gli operatori hanno individuato l’autore di un deposito abusivo, un pallet in legno, lasciato incustodito sulla sede stradale lungo il litorale di Quarto.
Al trasgressore è stato notificato un verbale amministrativo ai sensi dell’art. 255 del Testo Unico Ambientale (TUA), che prevede una sanzione pecuniaria particolarmente severa, pari a 1.000 euro
 
Infine, a Sestri Ponente, una cittadina è stata sanzionata per abbandono di rifiuti ingombranti in Vico Saponiera. Tale accertamento è stato effettuato tramite l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza.
“La sicurezza- ha detto l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova- parte anche da qui: dal rispetto degli spazi comuni. Non è solo un tema di multe, ma di civiltà. E noi vogliamo stare dalla parte di chi la città la rispetta, ogni giorno”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, Furto a Palazzo della Meridiana

Posted on Author Redazione

Furto a Palazzo della Meridiana a Genova. Secondo la ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero trafugato attrezzature elettroniche per un valore complessivo di 5000 euro. Sul posto sono intervenute la Polizia e la Scientifica per i rilievi necessari per stabilire la dinamica del fatto. Ad una prima analisi non si sarebbero riscontrati segni di effrazione. […]
Cronaca Savona

A10, dalle 22 di Venerdì alle 6 di Sabato tratto chiuso Savona-Albisola

Posted on Author Redazione

Per ispezione gallerie Sulla A10 Genova-Savona, nell’ambito del piano di ispezioni delle gallerie, programmate nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione i veicoli, dalle 22:00 di venerdì 31 gennaio alle 6:00 di sabato 1 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di […]
Attualità Genova

Genova, oltre 4000 persone alla mattinata dedicata alle persone con disabilità al Luna PArk

Posted on Author Redazione

Più di 4000 partecipanti provenienti da più regioni d’Italia, con presenze da paesi in guerra come l’Ucraina e insegnanti che, nonostante le vacanze natalizie, hanno portato i propri alunni a divertirsi tra le più di 100 attrazioni del Winter Park. Gran successo per la diciottesima edizione della mattinata dedicata alle persone con disabilità, svolta oggi giovedì 28 dicembre […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *