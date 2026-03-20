Genova, contrasto al degrado urbano: sanzionati due esercizi commerciali

Prosegue l’attività della Polizia Locale di Genova a tutela del decoro urbano e per il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio cittadino. Nelle ultime ore gli agenti, nell’ambito di un’operazione congiunta con il personale di AMIU, hanno portato a termine una serie di accertamenti mirati tra i quartieri di Priaruggia e Quarto, sanzionando gravi violazioni delle norme ambientali.

Il primo intervento ha riguardato il controllo del ciclo dei rifiuti presso le attività economiche della zona di Priaruggia. Durante le ispezioni, gli agenti hanno accertato che due esercizi commerciali omettevano sistematicamente di effettuare la raccolta differenziata, conferendo i propri scarti in modo errato. Per entrambi i titolari sono scattate le sanzioni previste dai regolamenti comunali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Parallelamente, grazie all’attenta analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza cittadina, gli operatori hanno individuato l’autore di un deposito abusivo, un pallet in legno, lasciato incustodito sulla sede stradale lungo il litorale di Quarto.

Al trasgressore è stato notificato un verbale amministrativo ai sensi dell’art. 255 del Testo Unico Ambientale (TUA), che prevede una sanzione pecuniaria particolarmente severa, pari a 1.000 euro

Infine, a Sestri Ponente, una cittadina è stata sanzionata per abbandono di rifiuti ingombranti in Vico Saponiera. Tale accertamento è stato effettuato tramite l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza.

“La sicurezza- ha detto l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova- parte anche da qui: dal rispetto degli spazi comuni. Non è solo un tema di multe, ma di civiltà. E noi vogliamo stare dalla parte di chi la città la rispetta, ogni giorno”.

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