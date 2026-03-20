Genova, a fuoco deposito AMIU: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato in un deposito Amiu di corso Perrone a Genova. Sul luogo dell’incendio anche una pattuglia degli agenti della polizia locale. Non ci sono persone rimaste ferite o intossicate. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra i materiali del centro che raccoglie rifiuti Raee, imballaggi e serramenti ed è destinato a utenze non domestiche.

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