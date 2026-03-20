Finale Ligure, frontale nella galleria Caprazoppa: due feriti in codice giallo in ospedale

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Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio durante un controllo in un locale del centro storico. Dopo aver notato movimento sospetti gli agenti hanno fermato due persone, in quel momento non in possesso di sostanze, e hanno proceduto all’identificazione. Appurato che uno dei due soggetti aveva esibito un documento falso, è scattata la perquisizione nel suo […]