Finale Ligure, frontale nella galleria Caprazoppa: due feriti in codice giallo in ospedale

Due auto si sono scontrate frontalmente carambolando poi sulla carreggiata all’interno della galleria Caprazoppa. Il bilancio è di due persone ferite trasportate al Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni non gravi. Sul posto hanno operato i soccorsi medici insieme ai vigili del fuoco. Sul posto presente anche la Polizia locale che, oltre ai rilievi di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ha gestito il traffico, bloccato su entrambe le corsie dentro al traforo per permettere i soccorsi.
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