Calcio, Genoa-Udinese o “Della Tranquillità”

Momento estremamente positivo per il Genoa che con le vittorie su Roma e Verona si è di fatto guadagnato la salvezza, non ancora matematica, ma quasi certa. I 9 punti di vantaggio sulla zona rossa sono un bel margine di vantaggio. Cremonese, Verona e Pisa non hanno nè la qualità nè la continuità di risultati necessarie per risalire la china e mettere a rischio l’attuale classifica della squadra rossoblu che potrebbe anche ambire a un centroclassifica più dignitoso di una semplice salvezza dove si trova attualmente proprio l’Udinese, prossimo avversario a “Marassi” questa sera alle 20.45. I friuliani hanno un buon rendimento anche in trasferta anche se è arrivata una sola vittoria nelle ultime 4 uscite esterne. Il Genoa è alla seconda vittoria in casa consecutiva.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 17 (ultima nell’aprile 2025, 1-0)

Pareggi : 10

Vittorie Udinese: 6 (ultima nel novembre 2019, 0-3)

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