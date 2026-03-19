Attualità La Spezia e provincia

Sosta: crescono le aree destinate alla “sosta gentile” a Sarzana

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A Sarzana si ampliano gli spazi destinati alla “sosta gentile”, coinvolgendo anche aree a forte vocazione commerciale.

Dopo l’istituzione in via sperimentale nei parcheggi di Piazza Avis e di Porta Romana, il riscontro positivo registrato ha spinto la Giunta comunale a estendere la possibilità di sostare gratuitamente per i primi 30 minuti anche in Piazza Terzi e in Piazza Martiri.
Le linee di indirizzo per l’attivazione delle nuove aree – dove sarà possibile usufruire della sosta gratuita per mezz’ora tramite l’adeguamento dei parcometri o l’utilizzo del disco orario, al fine di garantire la necessaria rotazione – sono state definite dalla Giunta comunale con la delibera n. 52.
Il Comune di Sarzana prosegue così nel percorso di revisione del sistema della sosta avviato il 1° gennaio 2026, quando l’Ente ha assunto la gestione diretta dei parcheggi pubblici, mantenendo invariato il numero degli stalli blu e affidando al Comando di Polizia Locale il coordinamento della nuova organizzazione.
In quella fase, l’Amministrazione aveva inoltre deciso di affidare a società terze alcuni servizi tecnici di supporto – tra cui lo svuotamento delle colonnine e la guardiania – al fine di garantire la piena continuità operativa e un monitoraggio puntuale delle attività, confermando contestualmente la prosecuzione della “sosta gentile” già introdotta l’anno precedente.
Con questo nuovo intervento, l’agevolazione viene dunque estesa anche ad aree prossime alle attività commerciali, con l’obiettivo di favorire la rotazione dei veicoli e sostenere il tessuto economico locale.
Un’apposita ordinanza della Polizia Locale renderà esecutiva la decisione della Giunta, autorizzando anche la posa della segnaletica dedicata in Piazza Terzi e in Piazza Martiri.

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