La Spezia, Fiera di San Giuseppe 2026 Viabilità, parcheggi e servizi per la cittadinanza

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Nella mattinata di ieri sono stati premiati i bambini che, nel corso dell’anno, hanno partecipato al progetto legalità. Tale progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e portato avanti con successo – nonostante il Covid 19 che ha reso necessario effettuare gli incontri tra polizia locale e bambini in modalità videoconferenza – dall’ispettore Gianluca Dagnino […]