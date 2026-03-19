Depositi chimici, sindaca di Genova: «La ricollocazione spetta ad Autorità portuale»

«La sentenza del Consiglio di Stato conferma la posizione che abbiamo sempre espresso: i depositi chimici devono essere ricollocati in area demaniale, il più lontano possibile dalle case. L’Autorità portuale sta lavorando alla redazione del nuovo Piano regolatore portuale e quello è lo strumento che dovrà definire in quale area, interna al porto, dovranno trovare nuova collocazione i depositi costieri. Non basta disegnare sulla carta un trasloco da una parte all’altra della città, come ha fatto il centrodestra: è necessario un ragionamento di sistema, con gli strumenti adeguati, che tenga conto delle esigenze dei cittadini, della salute della città e dei traffici e dell’economia portuale».

Così, in una nota, la sindaca di Genova, commentando la notizia dello stop del Consiglio di Stato al trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena.

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