Cofidis, Laigueglia e la Sanremo: una storia che si rinnova

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L’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la debole positività al Covid-19 di un calciatore e la positività di due tesserati del club. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali”. Lo ha comunicato la società. “Tutti gli altri membri sono risultati negativi ai test Covid-19 e nella giornata […]