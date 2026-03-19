19 marzo, Auguri a tutti i Papà

Si festeggia la figura del papà. Nei Paesi cattolici, i padri vengono celebrati fin dal Medioevo: “San Giu- seppe”, padre putativo di Gesù. In Egitto, fino al V secolo, si onorava “Giuseppe il falegname” il 20 luglio, tuttora nel calendario copto. Nel 1479, Papa Sisto IV proclamò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. In Italia, Spagna, Portogallo e alcuni Paesi dell’America Latina,le tradizioni comuni includono dolci tipici (zeppole) In Corea del Sud è stata sostituita dalla “Festa dei genitori”, l’8 maggio.
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