19 marzo, Auguri a tutti i Papà

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L’attore è stato ospite questa mattina a Radio 104 Savona Sound Il suo nome è nel libro d’oro dei tanti artisti savonesi che hanno scritto pagine di storia dello spettacolo e del cinema. Mino Bellei, savonese classe 1936, è uno di questi. Ha legato la sua attività artistica di attore, regista e doppiatore a lavori […]