Via libera alla sperimentazione delle navette di Imperia, c’è l’autorizzazione ministeriale

C’è il via libera alla sperimentazione delle navette di Imperia: è arrivata l’autorizzazione ministeriale. «Si tratta di un atto decisivo per raggiungere un obiettivo importante per la città, ovvero integrare il servizio con la pista ciclabile e alleggerire il traffico veicolare cittadino», spiega il sindaco Claudio Scajola. Il progetto entra dunque in una fase importante. L’autorizzazione per la sperimentazione delle navette è propedeutica alla loro entrata in funzione con la presenza a bordo di steward appositamente formati. «Il loro compito – precisa l’assessore Gianmarco Oneglio – sarà quello di accompagnare i passeggeri e fornire informazioni utili. L’entrata in funzione delle navette – prosegue Oneglio – rappresenta un significativo passo avanti verso la piena operatività del servizio di trasporto innovativo sulla pista ciclabile, oltre che, sicuramente un miglioramento logistico per l’utenza. Il servizio si configura come un vero e proprio ‘ponte smart’, con la possibilità di raggiungere Porto Maurizio e Oneglia e viceversa in soli 7 minuti». Ma c’è un’altra importante novità. A Imperia è arrivata la terza navetta che sarà personalizzata con livrea del Comune. Quindi a partire dal 23 marzo è prevista la movimentazione di due mezzi in guida manuale e dal primo aprile la movimentazione di tutti e tre i mezzi. Inoltre sono in calendario la realizzazione di una mappatura digitale del percorso, i test delle interfacce dei semafori e del percorso, le prove di guida automatica dei mezzi per le attività di messa in servizio dell’intera linea fino a Oneglia. Il nuovo asse viario, realizzato sull’ex tracciato ferroviario, affianca la pista ciclabile, attraversando la città da Levante a Ponente. I mezzi, completamente autonomi e a basse emissioni, hanno una velocità massima di 25 km/h e possono trasportare circa 15 passeggeri per ogni viaggio.
Articoli correlati
Giornata mondiale contro la meningite: “La vaccinazione risorsa preziosa per la tutela della salute”
Si celebra oggi, giovedì 24 aprile, la Giornata mondiale contro la meningite istituita per diffondere conoscenze e una sempre maggiore consapevolezza su questa malattia. La meningite è una malattia che colpisce le meningi, che sono le membrane che ricoprono e proteggono cervello e midollo spinale. È una malattia di origine infettiva causata da virus, batteri, […]
Albenga ospiterà una giornata dedicata ai migranti col vescovo Borghetti
Albenga. Domani, domenica 15 gennaio, si celebra la 103esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Per l’occasione l’Ufficio diocesano Migrantes trasmette alcune comunicazioni. Avendo scelti di sensibilizzare a cadenze annuali su tematiche inerenti i migranti e i rifugiati uno dei dieci Vicariati della diocesi, quest’anno si intende prestare particolare attenzione al Vicariato di Pieve di […]
A Genova edilizia a gonfie vele: Pezzoli (Fillea Cgil) “rendere la crescita strutturale”
Nel 2020, in piena pandemia, il settore edile a Genova è aumentato del 4 per cento. La “massa salari”, dato rilevato dalla Cassa Edile che raggruppa principalmente il numero di ore lavorate, gli addetti e le imprese iscritte, ha continuato a crescere anche nel 2021 con un + 28 per cento e 11.100 addetti certificati, […]